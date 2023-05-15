Португалия: парламент рекомендует усилить защиту парка Пенеда-Жереш

Понедельник, 15 Май 2023 Португалия Португалия

Португалия: парламент рекомендует усилить защиту парка Пенеда-Жереш

Одна из резолюций заключается в том, чтобы обеспечить компенсацию за нападения иберийского волка.

Ассамблея Республики единогласно одобрила 12 мая рекомендацию Правительственной комиссии по окружающей среде и энергетике о защите национального парка Пенеда-Жереш (PNPG), «инвестируя в дополнительные проверки, планирование и экологическое восстановление».

Обращение рекомендует правительству «усилить инспекционные и надзорные мероприятия на территории парка, предоставив больше человеческих и финансовых ресурсов для этих миссий, контролируя незаконную охоту и другую деятельность, которая влияет на популяции диких видов».

Созданный в 1971 году, единственный национальный парк в Португалии, он расположен на крайнем северо-западе Португалии, в пограничной зоне между Минью, Траз-уш-Монтеш и Галисией, пересекая районы Браги, Виана-ду-Каштелу и Вила-Реал общей площадью 70 290 га.

С проектом резолюции, одобренным в эту пятницу, парламент рекомендует правительству «обеспечить, чтобы владельцы или животноводы, причинившие вред, причиненный иберийским волком, получили быструю и оперативную компенсацию, усилив поддержку приобретения и дрессировки собак для защиты стада».

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)