Португалия: парламент рекомендует усилить защиту парка Пенеда-Жереш

Ассамблея Республики единогласно одобрила 12 мая рекомендацию Правительственной комиссии по окружающей среде и энергетике о защите национального парка Пенеда-Жереш (PNPG), «инвестируя в дополнительные проверки, планирование и экологическое восстановление».

Обращение рекомендует правительству «усилить инспекционные и надзорные мероприятия на территории парка, предоставив больше человеческих и финансовых ресурсов для этих миссий, контролируя незаконную охоту и другую деятельность, которая влияет на популяции диких видов».

Созданный в 1971 году, единственный национальный парк в Португалии, он расположен на крайнем северо-западе Португалии, в пограничной зоне между Минью, Траз-уш-Монтеш и Галисией, пересекая районы Браги, Виана-ду-Каштелу и Вила-Реал общей площадью 70 290 га.

С проектом резолюции, одобренным в эту пятницу, парламент рекомендует правительству «обеспечить, чтобы владельцы или животноводы, причинившие вред, причиненный иберийским волком, получили быструю и оперативную компенсацию, усилив поддержку приобретения и дрессировки собак для защиты стада».