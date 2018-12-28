Португалия: паромное сообщение на Новый год – ограничено

Ввиду забастовки коммерческих работников компании Soflusa в новогоднюю ночь будет затруднено паромное сообщение между Баррейру и Лиссабоном.

Речной терминал в Баррейру будет закрыт в понедельник, 31 декабря, начиная с 17.55, а в Террейру-ду-Пасу - начиная с 18.20. С этого времени паромное сообщение производиться не будет, заявила Soflusa.

В первый день 2019 года, 1 января, сообщение по маршруту Баррейру-Террейру-ду-Пасу будут осуществляться в период с 08.25 по 17.25, а в обратном направлении (от Террейру-ду-Пасу до Баррейру) - с 08.55 до 17.55.

По данным Федерации профсоюзов транспорта и коммуникаций (FECTRANS), причиной забастовки являются «аспекты организации труда и выполнения задач», а также «вопросы повышения оценки карьеры коммерческих работников, которые администрация упорно не решает».