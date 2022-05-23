Португалия: паромы через Тежу не будут ходить во вторник и четверг

Речные сообщения Transtejo/Soflusa между южным берегом Тежу и Лиссабоном должны быть временно прерваны во вторник и четверг во второй половине дня из-за пленарных заседаний рабочих, созываемых профсоюзами, объявили компании.

Transtejo/Soflusa сообщает, что «предвидит временное прекращение обслуживания» на речных сообщениях Касильяш, Монтижу, Сейшал и Трафария во вторник днем, а также на речных сообщениях с Баррейру в четверг днем.

По словам лидера профсоюза речных рабочих Карлуша Кошты, на пленарных заседаниях было запланировано представить предложение компаний о повышении заработной платы работникам на 0,9%, что профсоюзная структура считает недостаточным с учетом инфляции.

Что касается терминалов Алмады, то, по оценкам компании, речное сообщение между Касильяшем и Кайш-ду-Содре будет прервано во вторник с 14:05 до 17:35, а сообщение между Трафарией/Порту-Брандау и Белемом должно прекратиться с 13:00 до 18:00.

В тот же день движение между Сейшалом и Кайш-ду-Содре может быть остановлено с 14:00 до 17:50, а в Монтижу - с 13:30 до 18:00.

В четверг в связи с проведением пленарного заседания, созванного профсоюзными организациями, представляющими работников Soflusa, регулярное сообщение между Баррейру и Террейру-ду-Пасу будет прервано с 12:30 до 15:35. По словам компаний, в случае прерывания регулярного обслуживания терминалы и станции закрываются в указанные периоды из соображений безопасности.