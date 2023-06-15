Португалия: паромы между Сетубалом и Троей по-прежнему не ходят

Паромные маршруты, обеспечивающие связь между Сетубалом и Троей, по-прежнему приостановлены из-за поломки, произошедшей на причале Фонтеньяш, и пока невозможно предсказать, когда работа возобновится, сообщили в Atlantic Ferries.

В заявлении компании Atlantic Ferries, концессионера по речному транспорту между двумя берегами реки Саду, говорится, что утром в понедельник произошел отказ гидроцилиндра, в результате чего был поврежден пандус для доступа к паромам, что помешало нормальной работе инфраструктуры и всем транспортным перевозкам между Сетубалом и Троей.

Компания гарантирует, что предприняла необходимые шаги для решения проблемы, но подчеркивает, что в операции задействованы тяжелые средства.

«Пока невозможно точно предсказать, когда операция может быть возобновлена», - сетует Atlantic Ferries.

Пассажирские перевозки между Троей и Сетубалом в настоящий момент обеспечиваются катамаранами, которые используют другой причал для посадки, недалеко от сада Бейра-Мар в Сетубале.

Atlantic Ferries также перевозит пассажиров между паромным причалом в Трое и пристанью в Трое с помощью автобусного трансфера.

Пока паромное сообщение не возобновлено, автомобилистам, желающим проехать на автомобиле из Сетубала в Трою или в обратном направлении, придется пересекать Саду по автодорожным мостам в Алкасер-ду-Сал, что подразумевает увеличение пути на многие десятки километров.