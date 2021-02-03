Португалия: паромы на электродвигателях начнут ходить через Тежу

Среда, 03 Февраль 2021 Португалия Португалия

Португалия: паромы на электродвигателях начнут ходить через Тежу

Первые четыре электрохода придут на смену традиционным касилейруш в апреле 2022 года.

Министр охраны окружающей среды и климата Жуан Педру Матуш Фернандеш объявил о подписании контракта между Transtejo и консорциумом, выигравшим тендер на строительство 10 электрических судов речного транспорта для столичного округа Лиссабона.

По словам чиновника, первые суда, работающие на электроэнергии, будут доставлены в апреле 2022 года, а подписанный контракт включает техническое обслуживание.

Новые корабли смогут швартоваться ко всем пристаням в столичном районе Лиссабона, в том числе в Сейшале, гарантирует Матуш Фернандеш.

Проект по удалению старых дизельных судов с Тежу продолжался 5-6 лет, начавшись с первого тендера на строительство судов, работающих на природном газе, который не продвигался, а затем превратился в тендер на электрические суда, чьи технологии сумели достичь необходимого уровня.

Министр также сообщил, что работы по реабилитации терминалов Баррейру и Касильяш ведутся на средства Программы экономической и социальной стабилизации.

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