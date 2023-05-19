Португалия: парусник «Сагреш» бросает якорь на реке Дору

Пятница, 19 Май 2023 Португалия Португалия

Португалия: парусник «Сагреш» бросает якорь на реке Дору

Впервые за 25 лет «Сагреш» остановится в Порту. Вход будет бесплатным.

В течение четырех дней, с четверга 18 мая по воскресенье 21 мая, учебное судно может быть бесплатно посещено публикой в рамках празднования Дня морской пехоты, который в этом году проходит в Порту.

Школьный катер открыт для посещения с 10 утра до 12, затем с 14 до 18 вечера, вход находится в доках между Кайш-да-Рибейра и Алфандега.

Построенное в 1937 году в Гамбурге, шкотовое судно «Сагреш» является самым известным и уникальным в Португалии, дебютировав в 1964 году в международных регатах. Первой из них стала трансатлантическая регата больших парусников.

Празднование Дня морской пехоты включает в себя более 30 инициатив, от посещения кораблей, крещения в океане, экспозиций, концертов и военного парада.

Кульминация празднования произойдет в воскресенье, когда в районе Алфандега состоится военная церемония, в которой примут участие 500 солдат. Парад начинается в полдень и пройдет в направлении Алфандега-Рибейра.

Последняя часть парада, которая продлится около полутора часов, запланирована как военная демонстрация рядом с рекой Дору.

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