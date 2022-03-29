Португалия: пасхальные бронирования отелей растут

В некоторых случаях бронирования приближаются к уровням, зафиксированным в 2019 году, до пандемии COVID-19, сообщили представители отелей, работающих в Португалии.

Группа Stay Hotels с начала года зафиксировала значительное и постоянное улучшение уровня заполняемости всех единиц в стране, при этом отели с заполненностью выше 95% в городах Порту и Лиссабон.

В других местах, таких как Гимарайнш и Фару, текущая заполняемость умеренная, около 35%, но группа считает, что показатель вырастет в ближайшие недели.

Администратор группы Vila Galé Гонсалу Ребелу де Алмейда подчеркнул, что, принимая во внимание «объем уже зарегистрированных бронирований», он считает, что «Пасха ознаменует эффективное возобновление туризма в Португалии».

«У нас позитивный прогноз: ожидаемая заполняемость выше 80%, как и в 2019 году, со спросом как со стороны местных, так и иностранных туристов, например, из Великобритании, Ирландии или Германии», - сказал он.

По словам администратора, «в целом все регионы востребованы», но особо выделяются «Алгарве, Алентежу, Дору и Брага, дальше на север».

Перспективы на Пасху очень позитивные, подчеркивают португальские отельеры.