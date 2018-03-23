Португалия: Пасхальные выходные в зоопарке

Пятница, 23 Март 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: Пасхальные выходные в зоопарке

В этом году Лиссабонский зоопарк подготовил множество интересных развлечений для детей.

Пасхальная программа, которая пройдет с 26 марта по 6 апреля, обещает веселье всем исследователям природы. Также будут выступления жираф, дельфинов, тигров и других животных.

Дети в возрасте от 3 до 5 лет смогут узнать много интересного о животных, для них подготовили игры с пластилином, мастер-классы, кормление животных и театральные представления.

Дети в возрасте от 6 до 16 лет, получат возможность узнать и углубить свои знания о различных видах животных, которые проживают в зоопарке, почувствовать себя в роле гидов, поухаживать за рептилиями и многое другое.

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