Португалия: пассажиропоток в аэропортах в июне догнал 2019 год

В то же время, это на 186% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По сравнению с тем же месяцем 2019 года до пандемии снижение составляет уже всего 2,7%, согласно данным, опубликованным INE.

Всего в июле в национальных аэропортах приземлилось 20 800 самолетов коммерческих рейсов, что на 74,4% больше, чем в том же месяце прошлого года. По сравнению с 2019 годом разница составляет всего 3,3%.

Среднесуточное прибытие пассажиров в национальные аэропорты составляет 95,9 тыс. (87,1 тыс. в предыдущем месяце), что приближается к значению, наблюдавшемуся в июне 2019 г. (98,1 тыс.).

Грузовые и почтовые перевозки намного превышают допандемические. Объем зарегистрированных в июне грузов в 18,2 тыс. тонн представляет собой рост в годовом исчислении на 16,9% и 11,4% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

Глядя на квартал в целом, INE отмечает, что «количество пассажиров увеличилось на 344% (-12,8% по сравнению с тем же периодом 2019 года), продолжая тенденцию к уровням, зафиксированным в допандемический период.