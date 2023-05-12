Португалия: пассажиропоток в аэропортах вырос вдвое

Количество пассажиров в национальных аэропортах увеличилось на 54,3% в первом квартале 2023 года до 12,87 млн ​​пассажиров, установив новый рекорд.

Перевозка грузов и почты снизилась на 0,2%, свидетельствуют данные Национального института статистики (INE).

Согласно данным, опубликованным в эту пятницу, аэропорт Лиссабона обслужил более половины общего числа пассажиров (55,3%, или 7,1 млн) , увеличившись на 57,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Аэропорт Порту, с другой стороны, сконцентрировал 22,7% от общего числа обслуженных пассажиров, что соответствует увеличению на 49,8%.

В марте 2023 года 81,5% пассажиров, высадившихся в национальных аэропортах, соответствовали международным перевозкам, достигнув двух миллионов пассажиров, в основном с европейского континента (69,1% от общего числа), что соответствует увеличению на 29,7% по сравнению с мартом 2022 года.

По данным INE, Франция оставалась основной страной отправления и назначения международных пассажирских рейсов, за ней следуют Великобритания и Испания.

Американский континент был вторым основным пунктом отправления и назначения, на который приходилось 8% всех высадившихся пассажиров и около 7% от общего числа вылетов.