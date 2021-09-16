Португалия: пассажиров на железной дороге стало вдвое меньше

Четверг, 16 Сентябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: пассажиров на железной дороге стало вдвое меньше

Это шестое по величине падение в ЕС в 1 квартале.

По данным статистического управления ЕС, в первом квартале 2021 года поездом в Португалии было перевезено на 20 651 000 пассажиров меньше (52%), чем за тот же период 2020 года.

Нужно учесть, что это время было отмечено общим ограничением свободы, что повлияло на результаты перевозок.

Если посмотреть на самый большой спад среди государств-членов ЕС, то список возглавила Ирландия, которая опустилась на 85% и перевезла на 8,4 миллиона пассажиров меньше по сравнению с первым кварталом 2020 года.

Следом идут Греция (с падением на 66%), Словакия (-60%), Нидерланды (-59%) и Дания (-53%).

С другой стороны, по данным Евростата , в Словении (-11%), Болгарии (-19%) и Румынии (-19%) наблюдается наименьшее сокращение количества пассажиров за первые три месяца этого года.

На транспортный спад в Европе повлияли ограничительные меры по предотвращению распространения Covid-19, а также изменение предпочтений пассажиров в поездках, отмечает Европейское статистическое управление.

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