Португалия: пассажиры жалуются на Comboios de Portugal

В прошлом и в этом году резко возросло количество жалоб от жителей Португалии на национальную железнодорожную компанию Comboios de Portugal. Согласно статистике число претензий выросло почти вдвое, увеличившись на 82%. Всего было оформлено более 600 жалоб. Данные за период с апреля 2018 года по апрель 2019 года публикует Portal da Queixa.

Только с начала года транспортники получили 126 жалоб. Основная претензия пассажиров к Comboios de Portugal состоит в опоздании поездов. На это пожаловались 263 человека, 42% от общего количества. Также пассажирам не нравился порядок возврата денег за билеты и условия в поезде. При этом из более чем 600 жалоб в CP удовлетворили лишь 14.