Португалия: пасторы евангелической церкви задержаны за торговлю людьми

Понедельник, 13 Январь 2020 Португалия Португалия

Португалия: пасторы евангелической церкви задержаны за торговлю людьми

Задержанные подписали подписку о невыезде.

Миграционная служба SEF накануне в лиссабонском районе Амадора задержала трех пасторов евангелической церкви. Двое мужчин и женщина, уроженцы Бразилии, подозреваются в содействии незаконной иммиграции и торговле людьми.

По предварительной информации, они разместили около 30 земляков в помещении складского типа, при этом за крышу над головой пасторы собирали поборы в размере до 300 евро. Большинство иммигрантов проживали в стране нелегально. Об этом сообщает издание Publico со ссылкой на миграционную службу.

По словам представителя SEF Гонсалу Родригеша, на месте инспекторы обнаружили «явные доказательства эксплуатации». Взамен оплаты иммигрантам предлагались помещения с общим туалетом, общими комнатами, где отсутствовала кухня и столовая. Многих из них уговорили приехать, пообещав работу и легализацию.

По предварительным данным, расследование началось после сообщения в службу местных жителей. Сами же адепты церкви не жалуются и уповают на высшие силы. «Когда с нами бог - все идет хорошо», - цитируют португальские СМИ попавших в кабалу бразильцев.

Сейчас задержанные опрошены и отпущены под подписку о невыезде. Расследование дела продолжается.

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