Португалия: пасторы евангелической церкви задержаны за торговлю людьми

Миграционная служба SEF накануне в лиссабонском районе Амадора задержала трех пасторов евангелической церкви. Двое мужчин и женщина, уроженцы Бразилии, подозреваются в содействии незаконной иммиграции и торговле людьми.



По предварительной информации, они разместили около 30 земляков в помещении складского типа, при этом за крышу над головой пасторы собирали поборы в размере до 300 евро. Большинство иммигрантов проживали в стране нелегально. Об этом сообщает издание Publico со ссылкой на миграционную службу.



По словам представителя SEF Гонсалу Родригеша, на месте инспекторы обнаружили «явные доказательства эксплуатации». Взамен оплаты иммигрантам предлагались помещения с общим туалетом, общими комнатами, где отсутствовала кухня и столовая. Многих из них уговорили приехать, пообещав работу и легализацию.



По предварительным данным, расследование началось после сообщения в службу местных жителей. Сами же адепты церкви не жалуются и уповают на высшие силы. «Когда с нами бог - все идет хорошо», - цитируют португальские СМИ попавших в кабалу бразильцев.



Сейчас задержанные опрошены и отпущены под подписку о невыезде. Расследование дела продолжается.