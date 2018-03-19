Португалия: патрон открыл мой e-mail. Что делать?

Компания, где он работал, уволила его после того, как обнаружила сообщения личного характера в его служебном электронном ящике. Суд признал правоту работника, поскольку компания проверила ящик без предварительного уведомления сотрудника. Решение суда cоздало новую почву для споров и дискуссий, поскольку было признано, что работодатели могут получить доступ к электронным ящикам своих сотрудников, при условии, что заранее уведомят их об этом и представят соответствующее обоснование.

ЧТО ГЛАСИТ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПОРТУГАЛИИ?

Согласно ст. 70 Гражданского кодекса, работники пользуются «защитой против любого нарушения личности, физического или морального».

Ст. 22 Трудового кодекса предусматривает, что работник имеет право на конфиденциальность в отношении личных сообщений и доступа к непрофессиональной информации по электронной почте. «Тем не менее, - предупреждает Служба по контролю за условиями труда (Autoridade para as Condições do Trabalho, ACT), - это не препятствует возможности работодателя устанавливать правила использования средств коммуникации непосредственно в компании».

ПРЕДЕЛЫ НАБЛЮДЕНИЯ

В рамках контроля за сообщениями Национальная комиссия по защите данных (CNPD) 16 июля 2013 г. выпустила резолюцию, устанавливающую границы, в пределах которых работодатели могут осуществлять наблюдение. В частности, в документе говорится, что «сообщения не теряют личный или конфиденциальный характер по той причине, что они записаны на сервере, принадлежащем работодателю. В резолюции, однако, предупреждается о том, что «должны создаваться собственные папки работников, должным образом идентифицированные».

Обнаружение вируса или вредоносного программного обеспечения также автоматически не дает работодателям права на доступ к электронной почте своих сотрудников. В лучшем случае - документ указывает на «фильтрацию» файлов, которые по их расширению (.exe, .mp3 или изображения) могут быть посторонними для деятельности компании.

В случае необходимости сохранения коммерческой тайны компания может осуществлять контрольные действия. Однако они могут касаться только сотрудников, имеющих доступ к такой конфиденциальной информации и когда имеется основание для возможной утечки информации. В данном конкретном контексте доступ к электронной почте должен быть «последним средством для использования работодателем» и должен выполняться в присутствии соответствующего работника и, предпочтительно, представителя рабочей комиссии или кого-либо, назначенного самим работником.

В ситуациях, когда сотрудники покидают компанию, резолюция предусматривает установление срока, до которого они должны удалить из архива электронной почты все материалы личного характера, и работодатель должен удалить e-mail. Работодатели также должны избегать ситуаций, когда e-mail сотрудника, который покидает компанию, переходит к другому сотруднику.

Пострадавшие сотрудники могут подать жалобу на портале ACT. После заполнения формуляра организация проведут первый анализ ситуации, а затем выберет наиболее подходящую и конкретную процедуру проверки.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПАТРОН НАРУШИЛ ПРАВИЛА?

Адвокат Леонор Монтейру, эксперт по правовому законодательству Европейского Союза, указывает, что в этом случае работник может отправить письмо или организовать встречу с работодателем, чтобы сообщить ему, что он в курсе относительно ситуации, и попытаться понять, почему это произошло и является ли частью регламента компании. «Это может даже стать справедливой причиной для увольнения со стороны сотрудника, с правом на компенсацию», - отмечает Леонор Монтейру.

ACT поясняет, что если работодатели нарушают право на личность своих сотрудников, они могут быть обвинены в совершении правонарушения, караемого штрафом, как это предусмотрено в Трудовом кодексе. Пострадавшие сотрудники могут подать жалобу на портале ACT. После заполнения формуляра организация проведут первый анализ ситуации, а затем выберет наиболее подходящую и конкретную процедуру проверки.