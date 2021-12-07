Португалия: Паула Регу - одна из самых влиятельных женщин мира

Паула Регу продолжает производить впечатление на британцев и теперь фигурирует в списке самых влиятельных женщин мира по версии Financial Times.

Паула Регу - важнейший художник нашего времени, - поясняет газета. «Ее навязчивые картины обладают огромной силой, часто тревожащей», - утверждает художественный редактор Financial Times.

Художница идет еще дальше: в заявлениях для публикации она объясняет, что, по крайней мере, в своих картинах она стремится добиться справедливости для женщин, но также и мести.

Родившись в Португалии в глубоко религиозной и консервативной семье, Паула Регу переехала в Лондон, где продолжала бороться за права женщин в мире, где обычно доминируют мужчины.

Она стала первой женщиной, чья картина была размещена в галерее Тейт (Британия) . Именно в этом музее художник представила в этом году ретроспективу - первую для художника в Англии - с более чем сотней работ. Однако португальская женщина - не единственный художник, о котором пишет Financial Times.

В список, который подчеркивает влияние Паулы Регу, также входит, например, американка Нэнси Пелоси - исторический представитель демократов в Палате представителей.