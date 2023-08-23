Португалия: пчеловодов обязали зарегистрировать пасеки

«Пчеловоды должны приступить к ежегодной декларации поголовья с 1 по 30 сентября 2023 года», - говорится в публичном уведомлении Генерального управления продовольствия и ветеринарии (DGAV).

Среди информации, которая должна быть представлена, - примерные географические координаты пасек.

Кроме того, регистрационный номер пчеловода должен быть размещен на «очень видном» месте на пасеках.

Если пчеловоды не подадут декларацию, им грозит штраф, размер которого варьируется от 100 до 3740 евро для физических лиц и до 44 890 евро для предприятий.