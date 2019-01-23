Португалия: печальная находка в Кашкайше

Длина тела редкого пресмыкающегося может достигать 2,2 метра.

В минувшую субботу на берегу в районе пляжа Авенсаш (Praia das Avencas) в Кашкайше обнаружили тело гигантской кожистой черепахи. О мертвом морском обитателе сообщил в полицию кто-то из очевидцев. Стражи порядка отправились на указанное место в воскресенье, но тела животного там уже не было. Однако, как сообщает издание Correio da Manhã, чуть позже черепаху удалось обнаружить береговой службе.

О причине гибели редкого пресмыкающегося не сообщается. Сотрудники береговой службы заявили, что вернут тело животного в море в ближайшее время.

Кожистая черепаха — это крупнейший из ныне существующих вид черепах. Длина тела этого пресмыкающегося может достигать 2,2 метра, размах ласт до 5 метров, а масса до 700 килограмм.