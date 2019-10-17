ПОРТУГАЛИЯ: ПЕНСИИ ДЛЯ УКРАИНСКИХ ИММИГРАНТОВ

Вместе с тем, большую часть жизни они провели на территории Украины и начали трудовую деятельность еще во времена СССР.

В этой публикации я хочу рассказать об особенностях оформления пенсии в Украине на сегодняшний момент и порядке учета страхового стажа, приобретенного в Португалии, при назначении пенсии в Украине.

В Украине с 01.01.2018 года действует новый порядок назначения пенсий по возрасту. Согласно ст. 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», граждане имеют право на назначение пенсии по возрасту по достижении 60 лет при наличии, на 31 декабря 2017 г., страхового стажа не менее 15 лет.

Начиная с 1 января 2018 г. право на назначение пенсии по возрасту по достижении 60 лет имеют лица при наличии страхового стажа:

не менее 25 лет - при выходе на пенсию в период с 1 января по 31 декабря 2018 г.;

не менее 26 лет - при выходе на пенсию в период с 1 января по 31 декабря 2019 г.;

не менее 27 лет - при выходе на пенсию в период с 1 января по 31 декабря 2020 г.;

не менее 28 лет - при выходе на пенсию в период с 1 января по 31 декабря 2021 г.;

не менее 29 лет - при выходе на пенсию в период с 1 января по 31 декабря 2022 г.;

не менее 30 лет - при выходе на пенсию в период с 1 января по 31 декабря 2023 г.;

не менее 31 года - при выходе на пенсию в период с 1 января по 31 декабря 2024 г.;

не менее 32 лет - при выходе на пенсию в период с 1 января по 31 декабря 2025 г.;

не менее 33 лет - при выходе на пенсию в период с 1 января по 31 декабря 2026 года - не менее 33 лет;

не менее 34 лет - при выходе на пенсию в период с 1 января по 31 декабря 2027 г.;

не менее 35 лет - при выходе на пенсию в период начиная с 1 января 2028 года.

В то же время, женщины будут выходить на пенсию в 60 лет только в 2021 году. На сегодняшний день пенсионный возраст для женщин определяется в зависимости от даты их рождения (см. таблицу).

Дата рождения женщины – до 30 сентября 1956 г. включительно; – с 1 октября 1956 г. по 31 марта 1957 г.; – с 1 апреля по 30 сентября 1957 г.; – с 1 октября 1957 г. по 31 марта 1958 г.; – с 1 апреля по 30 сентября 1958 г; – с 1 октября 1958 г. по 31 марта 1959 г.; – с 1 апреля по 30 сентября 1959 г.; – с 1 октября 1959 г. по 31 марта 1960 г.; – с 1 апреля по 30 сентября 1960 г.; – с 1 октября 1960 г. по 31 марта 1961 г.; – с 1 апреля по 31 декабря 1961 г. Возраст выхода на пенсию 55 лет 55 лет 6 месяцев 56 лет 56 лет 6 месяцев 57 лет 57 лет 6 месяцев 58 лет 58 лет 6 месяцев 59 лет 59 лет 6 месяцев 60 лет

ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ВОЗРАСТА 63 ГОДА, В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ НА 1 ЯНВАРЯ 2018 Г. НЕОБХОДИМОГО СТРАХОВОГО СТАЖА, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ПО ДОСТИЖЕНИИ 60 ЛЕТ, ВОЗМОЖНО НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ ПРИ НАЛИЧИИ СЛЕДУЮЩЕГО СТРАХОВОГО СТАЖА:

от 15 до 25 лет - в период по 31 декабря 2018 года;

от 16 до 26 лет - в период с 1 января по 31 декабря 2019 г.;

от 17 до 27 лет - в период с 1 января по 31 декабря 2020 г.;

от 18 до 28 лет - в период с 1 января по 31 декабря 2021 г.;

от 19 до 29 лет - в период с 1 января по 31 декабря 2022 г.;

от 20 до 30 лет - в период с 1 января по 31 декабря 2023 г.;

от 21 до 31 года - в период с 1 января по 31 декабря 2024 г.;

от 22 до 32 лет - в период с 1 января по 31 декабря 2025 г.;

от 23 до 33 лет - в период с 1 января по 31 декабря 2026 г.;

от 24 до 34 лет - в период с 1 января по 31 декабря 2027 г.;

от 25 до 35 лет - начиная с 1 января 2028 года.

ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ВОЗРАСТА 65 ЛЕТ, В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ НА 1 ЯНВАРЯ 2019 Г. НЕОБХОДИМОГО СТРАХОВОГО СТАЖА, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ПО ДОСТИЖЕНИИ 60 И 63 ЛЕТ, ВОЗМОЖНО НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ ПРИ НАЛИЧИИ СЛЕДУЮЩЕГО СТРАХОВОГО СТАЖА:

от 15 до 16 лет - в период с 1 января по 31 декабря 2019 г.;

от 15 до 17 лет - в период с 1 января по 31 декабря 2020 г.;

от 15 до 18 лет - в период с 1 января по 31 декабря 2021 г.;

от 15 до 19 лет - в период с 1 января по 31 декабря 2022 г.;

от 15 до 20 лет - в период с 1 января по 31 декабря 2023 г.;

от 15 до 21 года - в период с 1 января по 31 декабря 2024 г.;

от 15 до 22 лет - в период с 1 января по 31 декабря 2025 г.;

от 15 до 23 лет- в период с 1 января по 31 декабря 2026 г.;

от 15 до 24 лет - в период с 1 января по 31 декабря 2027 г.;

от 15 до 25 лет - начиная с 1 января 2028 года.

НАЧИНАЯ С 1 ЯНВАРЯ 2028 Г. ВОЗМОЖНО НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ НЕЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА ПРИ НАЛИЧИИ 40 И БОЛЕЕ КАЛЕНДАРНЫХ ЛЕТ СТРАХОВОГО СТАЖА.

Стоит подчеркнуть, что наличие страхового стажа, который дает право на назначение пенсии по возрасту, определяется на дату достижения лицом соответствующего возраста и не зависит от наличия страхового стажа на дату обращения за назначением пенсии.

Временная государственная социальная помощь

В период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2020 г. лицам, которые достигли пенсионного возраста и не приобрели предусмотренного страхового стажа, при условии наличия у них не менее 15 лет страхового стажа устанавливается временная государственная социальная помощь неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не приобрело право на пенсионную выплату.

Временная государственная социальная помощь назначается органами социальной защиты населения и выплачивается до достижения такими лицами возраста, с которого они приобретают право на назначение пенсии. Указанная помощь назначается с учетом имущественного положения и среднемесячного совокупного дохода человека и выплачивается за счет средств государственного бюджета, в порядке, установленном постановлением Кабинета Министров Украины № 1098 от 27.12.2017 «Об утверждении Порядка назначения временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не приобрело право на пенсионную выплату».

Досрочная пенсия по возрасту

Согласно статье 115 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», право на назначение досрочной пенсии по возрасту имеют:

- лица, больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики по достижении мужчинами 45 лет, женщинами – 40 лет и при наличии не менее 20 лет страхового стажа у мужчин и не менее 15 лет - у женщин;

- лица с инвалидностью по зрению I группы – слепые и инвалиды с детства I группы по достижения мужчинами 50 лет, женщинами – 40 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа у мужчин и не менее 10 лет - у женщин;

- женщины, которые родили пятеро или больше детей и воспитали их до шестилетнего возраста, и матери инвалидов с детства, воспитавшие их до вышеуказанного возраста, по достижении 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа. При этом к числу инвалидов с детства относятся также дети-инвалиды в возрасте до 16 лет. Право на назначение досрочной пенсии по возрасту имеют также женщины, которые усыновили детей до достижения ими шестилетнего возраста, так и после этого возраста, при предоставлении свидетельства о рождении ребенка, где она указана матерью ребенка. По выбору матери или в случае ее отсутствия, если воспитание пятерых или больше детей или ребенка-инвалида осуществлялось отцом, ему назначается досрочная пенсия по возрасту по достижении 55 лет и при наличии не менее 20 лет страхового стажа. Это право отец приобретает в случае, если мать письменно предоставит заявление об отказе в назначении ей досрочной пенсии по старости и назначения пенсии отцу. Надо иметь в виду, что матерью заявление пишется произвольной формы, с указанием необходимых условий – отказа от назначения ей пенсии и согласия на назначение пенсии отцу детей. Если мать детей умерла, предоставляется свидетельство о смерти, если она лишена родительских прав или признана безвестно отсутствующей – предоставляется соответствующее решение суда. Документом о рождении и воспитании ребенка до шестилетнего возраста является свидетельство о рождении или паспорт ребенка. В случае смерти ребенка после достижения шестилетнего возраста предоставляется также свидетельство о смерти;

- военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, полицейские, которые принимали участие в боевых действиях в контртеррористической операции в районах ее проведения, а также те, которым установлена инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при защите Родины или при исполнении других обязанностей военной службы (служебных обязанностей) или вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, выполнением интернационального долга или непосредственным участием в антитеррористической операции в районах ее проведения, жены (мужья), если они не вступили в повторный брак, и родители военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, полицейских, которые умерли (погибли) в период прохождения военной службы (выполнения служебных обязанностей) или после увольнения со службы, но вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), заболевания, связанного с пребыванием на фронте, ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы, выполнением интернационального долга или

непосредственным участием в антитеррористической операции в районах ее проведения, лица, которым предоставлен статус участника боевых действий в соответствии с пунктом 20 статьи 6, лица с инвалидностью вследствие войны в соответствии с пунктами 12 и 13 статьи 7 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты», лица из числа резервистов и военнообязанных, которым предоставлен статус участника боевых действий в соответствии с пунктом 19 статьи 6, лица с инвалидностью вследствие войны в соответствии с пунктом 11 статьи 7, гарантии их социальной защиты, жены (мужья), если они не приняли повторный брак, и родители, которым предоставлен статус лица, на которое распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты», согласно абзацев шестого и седьмого пункта 1 статьи 10 указанного Закона, а также абзаца восьмого пункта 1 статьи 10 указанного Закона из числа членов семей резервистов и военнообязанных – по достижения мужчинами 55 лет, женщинами – 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин;

- жены (мужья), если они не вступили в повторный брак, дети, которые стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия, и родители лиц, погибших или умерших вследствие ранений, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции Достоинства, а также семьи лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, обнаруженные во время Революции Достоинства (которым предоставлен статус лица, на которую распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты», согласно абзаца четырнадцатого пункта 1 статьи 10 указанного Закона) – по достижении мужчинами 55 лет, женщинами – 50 лет и при наличии не менее 25 лет страхового стажа у мужчин и не менее 20 лет - у женщин.

Стаж, приобретенный украинцами за рубежом

Многие украинцы в свое время, до распада СССР, трудились на территории союзных республик или вынуждены были зарабатывать за рубежом уже в период независимости. В связи с этим возникает вопрос, каким образом будут учитываться стаж и заработок, приобретенный на территории других государств при назначении пенсии в Украине. Стаж, приобретенный украинцами на территории любой из республик СССР до его распада, учитывается при назначении пенсии в полной мере и при определении права на пенсию, и при расчете ее размера. Исключение составляет Эстония, о чем будет подробнее сказано далее.

Что касается работы на территории независимых государств, ранее входивших в состав СССР, и других стран, дело обстоит несколько сложнее.

Вопросы, связанные с пенсионным обеспечением граждан, работавших за рубежом, регулируют многосторонние и двусторонние международные соглашения, которые Украина заключила с рядом государств. Условно такие договоры можно разделить на два типа: территориальные и пропорциональные.

Территориальные договоры о пенсионном обеспечении

Определяющим здесь является место проживания лица, т. е. пенсия будет назначена в соответствии с законодательством государства, на территории которого пенсионер проживает. При этом будет учитываться стаж, приобретенный на территории другого договаривающегося государства.

Так, например, Украиной подписано Соглашение о гарантиях прав граждан государств - участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года, к которому присоединились также Армения, Белорусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

Назначение пенсий производится по месту жительства. Для установления права на пенсию, в том числе пенсий на льготных основаниях и за выслугу лет, гражданам государств -участников Соглашения учитывается трудовой стаж, приобретенный на территории любого из этих государств, а также на территории бывшего СССР за время до вступления в силу настоящего Соглашения.

Исчисление пенсий производится из заработка (дохода) за периоды работы, которые засчитываются в трудовой стаж. В случае, если в государствах - участниках Соглашения введена национальная валюта, размер заработка (дохода) определяется исходя из официально установленного курса к моменту назначения пенсии.

Кроме того, самому пенсионеру нет необходимости самому ехать в другую страну и собирать необходимые документы, органы Пенсионного фонда сами направят соответствующий запрос по просьбе пенсионера. Все что нужно — указать название и местонахождение организации, где человек работал.

Важно помнить, что при переселении пенсионера в пределах государств-участников выплата пенсии по прежнему месту жительства

прекращается, если пенсия того же вида предусмотрена законодательством государства по новому месту жительства пенсионера. В таком случае размер пенсии пересматривается в соответствии с законодательством государства - участника Соглашения по новому месту жительства пенсионера.

Двусторонние соглашения о пенсионном обеспечении граждан по территориальному принципу Украина также заключила с Азербайджаном, Грузией и Молдовой.

Пропорциональные договоры о пенсионном обеспечении

Пропорциональный договор предусматривает пропорциональное финансирование пенсионных выплат: в зависимости от стажа, приобретенного на территории каждого договорного государства. То есть каждая страна «отвечает» за свою часть - пропорционально трудовому стажу, полученному на ее территории, а также пенсионным взносам и заработной плате.

Вместе с тем, при определении права на пенсию учитывается суммарно стаж, приобретенный на территории обоих договорных государств, при условии, что такие периоды стажа не перекрывают друг друга.

Например, мужчина 25 лет прожил и проработал в Украине. Потом он переехал в Португалию, трудился там еще 15 лет. И вышел на пенсию в Украине. Поскольку с Португалией у Украины заключен договор по пропорциональному принципу, пенсия будет состоять из двух частей - украинской и португальской. За те 25 лет, которые человек проработал в Украине, ему назначат пенсию по украинским законам, и финансировать эти выплаты будет Украина. А за остальные 15 лет пенсию начислят по португальским законам, и финансировать ее предстоит уже Португалии.

Напомним, что Соглашение о социальном обеспечении между Украиной и Португальской Республикой было подписано 07.07.2009 г. и вступило в силу с 03.03.2012 г. С этого момента лица, имеющие страховой стаж в Украине, могут его использовать для определения суммарного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту в Португальской Республике. Можно обратиться с подобным запросом и предоставить украинские документы (трудовую книжку, дипломы об образовании и военный билет (если учеба и военная служба были засчитаны в страховой стаж) в органы социального обеспечения Португалии. Органы социального обеспечения заверяют копии этих документов и отправляют их для определения страхового стажа в Пенсионный Фонд Украины. К сожалению, это долгая процедура и я бы рекомендовал предварительно взять справки о страховом стаже в региональных органах Пенсионного фонда Украины по месту последней регистрации (прописки) в Украине. На эти справки не нужно ставить апостиль, для подачи в португальские органы социального страхования достаточно перевести их и заверить перевод в Португалии.

Украинцы, проживающие в Португалии, имеют право получать пенсию непосредственно в Португалии. Для этого нужно обратиться с заявлением в Пенсионный Фонд Украины и указать номер банковского счета в португальском банке, и тогда не будет необходимости получать пенсию в Украине.

Пропорциональные договоры о пенсионном обеспечении у Украины заключены со странами Прибалтики. Так, для определения права на пенсию в Украине принимается во внимание весь стаж, приобретенный в Литве, Латвии и Эстонии. Но расчет размера пенсии, назначенной в Украине, будет проводиться только с учетом периодов, отработанных на территории Литвы до 01.01.1992 г., Латвии - до 01.01.1991 г., а стаж работы в Эстонии вообще не будет учитываться. В свою очередь, Литва и Латвия выплачивают пенсию за периоды работы на своей территории после 01.01.1992 г. и 01.01.1991г. соответственно, а Эстония - за весь период работы на ее территории. Исключение составляют случаи, когда такие периоды страхового стажа составляют менее 1 года — в таком случае неполный год работы будет учтен при начислении пенсии украинской стороной.

Если же между Украиной и государством, в котором работал пенсионер, отсутствует соглашение о социальном и пенсионном обеспечении, то, к сожалению, ни стаж, ни заработок, приобретенные в таком государстве, при назначении пенсии в Украине учтены не будут.

Перечень стран, с которыми Украина заключила территориальные договоры:

· Азербайджан

· Армения

· Белорусь

· Грузия

· Казахстан

· Кыргызстан

· Молдова

· Таджикистан

· Туркменистан

· Узбекистан

· Российская Федерация

Перечень стран, с которыми Украина заключила пропорциональные договоры:

· Болгария

· Испания

· Литва

· Латвия

· Словакия

· Чехия

· Эстония

· Польша

· Венгрия

· Румыния

· Монголия

· Португалия

И последнее - хочется предупредить украинцев:

ЕСЛИ ВЫ В УКРАИНЕ ПОЛУЧАЛИ ПЕНСИЮ И ОДНОВРЕМЕННО ПОЛУЧАЛИ ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В ОРГАНАХ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ПОРТУГАЛИИ И НЕ СООБЩИЛИ ОБ ЭТОМ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ПОСОБИЯ, ТО У ВАС ВОЗНИКНУТ БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ, КОГДА В ОРГАНАХ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОБ ЭТОМ УЗНАЮТ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ПОРТУГАЛЬСКОЙ ПЕНСИИ ПО ВОЗРАСТУ. ВАМ ПРЕДЪЯВЯТ ОЧЕНЬ БОЛЬШУЮ СУММУ КОМПЕНСАЦИИ, КОТОРУЮ ВЫ ДОЛЖНЫ БУДЕТЕ ЗАПЛАТИТЬ.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ СУММИРОВАТЬ УКРАИНСКИЙ И ПОРТУГАЛЬСКИЙ СТАЖ, ПОСЧИТАЙТЕ, БУДЕТ ЛИ ЭТО ЦЕЛЕСООБРАЗНО. СИТУАЦИИ МОГУТ БЫТЬ ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ. УЧЕТ УКРАИНСКОГО СТРАХОВОГО СТАЖА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТРАХОВОГО СТАЖА В ПОРТУГАЛИИ - ЭТО ВАШЕ ПРАВО, А НЕ ОБЯЗАННОСТЬ. ТО ЕСТЬ УЧИТЫВАТЬ ЕГО НЕОБЯЗАТЕЛЬНО.

Виктор Архипов, украинский адвокат, Директор представительства Национальной ассоциации адвокатов в Португальской Республике

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