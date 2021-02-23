Португалия: пенсии до 658 евро в 2021 году вырастут на 10 евро

В 2021 году около 1,9 миллиона пенсионеров получат выгоду от чрезвычайного повышения пенсий на десять евро. Увеличение уже было предусмотрено в государственном бюджете на этот год, а теперь регулируется правительством в указе, опубликованном 22 февраля в Diário da República.

Как было предусмотрено в государственном бюджете, пенсии, которые в 1,5 раза превышают индекс социальной поддержки (т.е. около 658 евро), получают повышение на десять евро.

Хотя указ был опубликован только сейчас, чрезвычайное увеличение, о котором идет речь, вступило в силу с 1 января. Фактически, пенсии, выплаченные в феврале, уплачены с этим усилением и задним числом, относящимся к первому месяцу года.