Португалия: пенсии до 658 евро в 2021 году вырастут на 10 евро

Вторник, 23 Февраль 2021 Португалия Португалия

Португалия: пенсии до 658 евро в 2021 году вырастут на 10 евро

Подъем был предусмотрен в государственном бюджете и теперь регулируется правительством.

В 2021 году около 1,9 миллиона пенсионеров получат выгоду от чрезвычайного повышения пенсий на десять евро. Увеличение уже было предусмотрено в государственном бюджете на этот год, а теперь регулируется правительством в указе, опубликованном 22 февраля в Diário da República.

Как было предусмотрено в государственном бюджете, пенсии, которые в 1,5 раза превышают индекс социальной поддержки (т.е. около 658 евро), получают повышение на десять евро.

Хотя указ был опубликован только сейчас, чрезвычайное увеличение, о котором идет речь, вступило в силу с 1 января. Фактически, пенсии, выплаченные в феврале, уплачены с этим усилением и задним числом, относящимся к первому месяцу года.

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