Португалия: пенсии и социальные выплаты-2021

Причина - отсутствие положительной динамики в среднем изменении индекса потребительских цен за 12 месяцев по ноябрь с.г., без учета цен на жилье, в сочетании со средним темпом реального роста ВВП за последние два года, рассчитанным в третьем квартале. Именно этот показатель гарантирует наличие индексации, но с лета он остается на нулевой отметке.

Таким образом, в наступающем году будет гарантирована индексация только для самых низких пенсий, в размере до 658,22 евро (1,5 IAS) - как по старости, так и по инвалидности, а также соответствующих пенсий по потере кормильца (pensões de sobrevivência), которые, как запланировано в государственном бюджете, с 1 января 2021 г. повысятся на 10 евро. Т.е. какое-либо увеличение пенсий, превышающих 658,22 евро, не планируется.

По оценкам правительства, вышеуказанное повышение на 10 евро должно охватить порядка 1,9 миллиона пенсий.

В свою очередь, многие социальные пособия в 2021 году будут заморожены, поскольку они «привязаны» к индексанту социальной поддержки (IAS), который, в свою очередь, как и ежегодная индексация пенсий, зависит от наличия положительной вариации индекса потребительских цен, а также ВВП.

Созданный в 2007 году, IAS вначале был «привязан» к минимальной заработной плате, действовавшей в 2006 году (385,90 евро), и за 13 лет существования повышался только шесть раз. В период с 2009 по 2017 годы, из-за кризиса, IAS был заморожен.

В 2021 году IAS вновь будет заморожен, оставшись на отметке 2020 года (438,81 евро), что еще больше увеличит разрыв с минимальной заработной платой, которая, в свою очередь, в будущем году вырастет, на 30 евро, до 665 евро. Таким образом, в 2021 году «дистанция» между «минималкой» и IAS составит более 226 евро.

Напомним, что IAS cлужит базовым показателем для расчета большинства социальных пособий, к примеру, пособия по безработице, социального дохода на интеграцию (RSI) и семейного пособия, а также всех «чрезвычайных» пособий, созданных в связи с пандемией. IAS также служит для определения суммы отчислений в Службу социального страхования руководителей предприятий или домашней прислуги, для определения пенсионных планок и соответствующей ежегодной индексации.

Начиная с 2007 года IAS вырос всего на 4,7% (19,59 евро). В свою очередь, минимальная заработная плата за тот же период выросла на 65% (262 евро).