Португалия: пенсии могут остаться на прежнем уровне из-за коронавируса

Среда, 24 Июнь 2020 Португалия

Португалия: пенсии могут остаться на прежнем уровне из-за коронавируса

В этом году эксперты предрекают резкое падение ВВП.

Пенсии могут остаться без индексации в следующем году из-за резкого падения ВВП на фоне эпидемии коронавируса. Пенсии повышаются правительством на основе формулы расчета, которая учитывает рост ВВП и индекса потребительских цен. Однако согласно прогнозам представленным правительством, в этом году ожидается резкое падение ВВП (более чем на 6%), а потребительские цены не поднимутся.

В качестве примера, СМИ приводят индексацию пенсий в этом году. Пенсии размером до 877,6 евро были увеличены на 0,7%, поскольку рост ВВП за последние два года превышал 2% (2,35%). Закон определяет применение формулы перерасчета, если средний рост ВВП в предыдущие два года равен или превышает 2%. Однако, не предусматривает перерасчет, когда рост составляет менее 2%.

Тем не менее,  у правительства остается право на внеочередную (“экстраординарную”) индексацию пенсий, которая выплачивается службой социального страхования.

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