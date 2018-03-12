Португалия: пенсионерку признали умершей

Понедельник, 12 Март 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: пенсионерку признали умершей

К счастью, это была ошибка...

В феврале 77-летняя пенсионерка из Виана-ду-Каштелу была неприятно удивлена тем, что не получила свою пенсию и пенсию по потере кормильца, которая ей полагалась после смерти мужа. При обращении женщины и ее семьи в Segurança Social выяснилось, что ее признали... умершей.

Институт социального страхования (ISS) представил соответствующие разъяснения.

А именно, что «ISS получил сообщение о смерти пенсионерки от министерства юстиции и принял обычное в таких случаях решение прекратить выплату пенсий. О том, что это ошибка, ISS узнал после получения жалобы от пожилой женщины».

Таким образом, резюмирует ISS, «выплаты пенсий были приостановлены в результате электронного обмена данными с министерством юстиции».

Источник в ISS сожалеет об «ошибке», в результате которой пенсионерка была классифицирована как умершая, и подчеркнул, что она уже исправлена, и выплата пенсий возобновлена задним числом.

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