Португалия: пенсионеры-иностранцы начнут платить подоходный налог

В скором времени иностранные пенсионеры будут облагаться подоходным налогом. Соответствующую поправку к закону накануне внесла Социалистическая партия страны. Поправка уже была одобрена министерством финансов.



Согласно документу, иностранные пенсионеры, относящиеся к категории «непостоянных резидентов» (residentes não habituais) в 2020 году будут оплачивать IRS по ставке 10%. Таким образом, налоговые льготы для данной категории пенсионеров, которые действовали последние 10 лет (с 2009 года), будут отменены.



Эта мера является частью предложения о внесении поправок в государственный бюджет 2020 года. Она коснется только будущих иностранных пенсионеров-резидентов, статус нынешних не изменится. Закон еще не вступил в силу.