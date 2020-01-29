Португалия: пенсионеры-иностранцы начнут платить подоходный налог

Среда, 29 Январь 2020 Португалия Португалия

Португалия: пенсионеры-иностранцы начнут платить подоходный налог

Поправка к закону внесена и уже одобрена Минфином.

В скором времени иностранные пенсионеры будут облагаться подоходным налогом. Соответствующую поправку к закону накануне внесла Социалистическая партия страны. Поправка уже была одобрена министерством финансов.

Согласно документу, иностранные пенсионеры, относящиеся к категории «непостоянных резидентов» (residentes não habituais) в 2020 году будут оплачивать IRS по ставке 10%. Таким образом, налоговые льготы для данной категории пенсионеров, которые действовали последние 10 лет (с 2009 года), будут отменены.

Эта мера является частью предложения о внесении поправок в государственный бюджет 2020 года. Она коснется только будущих иностранных пенсионеров-резидентов, статус нынешних не изменится. Закон еще не вступил в силу.

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