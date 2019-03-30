Португалия: пенсионная система нуждается в реформировании

Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития выпустили отчет о состоянии пенсионной системы в Португалии. По мнению специалистов, стране требуется пенсионная реформа, чтобы решить проблему старения населения и сокращения рабочей силы.

В отчете говорится, что Португалия — страна с быстро стареющим населением, что является результатом низкой рождаемости и увеличения продолжительности жизни. Такая тенденция оказывает давление на пенсионный фонд. Общая численность населения продолжает сокращаться. По прогнозам, к 2050 году количество жителей будет меньше 9 млн человек. Это может произойти из-за резкого сокращения молодежи и трудоспособного взрослого населения. Число жителей в возрасте от 20 до 64 лет может сократиться на 30 процентов. Таким образом, на 10 человек трудоспособного возраста будет приходиться 7 человек старше 65 лет.

Представитель Организации Стефано Скарпетта предложил португальским властям уделить основное внимание мотивированию пожилых людей дольше оставаться на рынке труда, а также созданию условий для этого.