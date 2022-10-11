Португалия: пенсионную систему посчитали неустойчивой

Вторник, 11 Октябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: пенсионную систему посчитали неустойчивой

Португалия находится в середине таблицы в глобальной оценке Мирового пенсионного индекса, но выделяется отрицательным показателем устойчивости.

Португальские пенсионные фонды относятся к числу тех, у кого самая низкая перспектива устойчивости по сравнению с 44 странами.

Португалия впервые включена в Мировой пенсионный индекс 2022 года, составленный консалтинговой компанией Mercer и институтом CFA, при этом наилучшие результаты получены по показателям «адекватность» и «честность», а наихудшие - «устойчивость».

По адекватности португальская система набрала 84,9 балла, а показатель честности – 73,9. Наименее положительные результаты были по показателю устойчивости, где он получил всего 29,7 балла, что сделало страну 6-й страной с самым низким баллом.

В общей оценке пенсионная система Португалии занимает 24-е место с общим баллом 62,8, что немного ниже среднего значения (63,03).

Исландия лидирует в рейтинге Мирового пенсионного индекса с самым высоким глобальным значением в исследовании (84,7), за ней следуют Нидерланды (84,6) и Дания (82,0). У Таиланда был самый низкий балл по индексу (41,7).

«Лучшая система - это та, которая помогает людям вести предпенсионный образ жизни. Правительства, компании, политики и пенсионная индустрия должны использовать весь спектр доступных продуктов и политик, чтобы люди могли выйти на пенсию с достоинством, уверенностью и финансовой безопасностью», - сказал Дэвид Нокс, ведущий автор исследования, цитируемый в заявлении.

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