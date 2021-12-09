Португалия: пенсионный возраст к 2050 году увеличится почти на два года
Таким образом, нормальный пенсионный возраст в Португалии вырастет с 66,42 года в 2021 году до 67,5 лет в 2035 году, достигнув 68,37 года в 2050 году.
Таким прогнозом поделилась Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в отчете «Обзор пенсий 2021 года».
В отчете ОЭСР указывается, что Португалия - одна из семи стран ОЭСР, в которых пенсионный возраст индексируется с учетом динамики средней продолжительности жизни. Компанию ей составляют Дания, Эстония, Греция, Финляндия, Италия и Нидерланды.
В Португалии установленный законом возраст выхода на пенсию увеличивается на две трети увеличения средней продолжительности жизни, и к 2050 году прогнозируется увеличение примерно на два года.
Таким образом, нормальный пенсионный возраст в Португалии вырастет с 66,42 года в 2021 году до 67,5 лет в 2035 году и достигнет 68,37 года в 2050 году, считает ОЭСР.
Что касается рабочих, которые вынуждены прервать свою трудовую жизнь из-за безработицы, им придется выйти на пенсию на год позже, чем работникам с полной карьерой, чтобы не попасть под урезание пенсии.