Португалия: пенсионный возраст может снова снизиться в 2024 году

Ожидается, что нормальный пенсионный возраст будет снижаться второй год подряд из-за пандемии Covid-19, сообщает Jornal Económico.

Достаточно, чтобы средняя продолжительность жизни в возрасте 65 лет сократилась на один месяц в трехлетии, заканчивающемся в этом году, чтобы пенсионный возраст в 2024 году снизился по сравнению с тем, который уже ожидается в 2023 году.

Если сократится средняя ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 65 лет на 0,08 года, что эквивалентно одному месяцу, в течение трехлетнего периода, заканчивающегося в этом году, пенсионный возраст, который будет применяться в 2024 году, будет установлен на уровне 66 лет и трех месяцев.

Эксперты считают этот сценарий «вероятным» и «приемлемым».

Мигель Коэльо, профессор университета и бывший директор Института социального обеспечения, комментирует: «Существует большая вероятность сокращения средней продолжительности жизни, поскольку предыдущий трехлетний период окончился 2019 годом, который с точки зрения смертности был относительно более благоприятным, чем 2022 год».