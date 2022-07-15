Португалия: пенсионный возраст может снова снизиться в 2024 году
Средняя продолжительность жизни в возрасте 65 лет может снизиться, что повлечет повторное снижение пенсионного возраста.
Ожидается, что нормальный пенсионный возраст будет снижаться второй год подряд из-за пандемии Covid-19, сообщает Jornal Económico.
Достаточно, чтобы средняя продолжительность жизни в возрасте 65 лет сократилась на один месяц в трехлетии, заканчивающемся в этом году, чтобы пенсионный возраст в 2024 году снизился по сравнению с тем, который уже ожидается в 2023 году.
Если сократится средняя ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 65 лет на 0,08 года, что эквивалентно одному месяцу, в течение трехлетнего периода, заканчивающегося в этом году, пенсионный возраст, который будет применяться в 2024 году, будет установлен на уровне 66 лет и трех месяцев.
Эксперты считают этот сценарий «вероятным» и «приемлемым».
Мигель Коэльо, профессор университета и бывший директор Института социального обеспечения, комментирует: «Существует большая вероятность сокращения средней продолжительности жизни, поскольку предыдущий трехлетний период окончился 2019 годом, который с точки зрения смертности был относительно более благоприятным, чем 2022 год».