Португалия: пенсионный возраст пока не изменится

По данным Министерства труда, пересмотр средней продолжительности жизни не меняет ни возраст выхода на пенсию в 2024 году, оставшийся на уровне 66 лет и четырех месяцев, ни коэффициент устойчивости досрочного выхода на пенсию в 2023 году.

Гарантию дало Министерство труда, солидарности и социальной защиты, после того как 31 мая Национальный институт статистики (INE) обнародовал обновленные данные.

Согласно данным за трехлетний период 2020-2022 гг., повысилась до 19,61 года средняя продолжительность жизни после возраста 65 лет.

Этот показатель учитывается при расчете коэффициента устойчивости при досрочном выходе на пенсию и в пенсионном возрасте.

«Правительство не будет вносить изменения в Постановление № 292/2022 от 9 декабря «Определение нормального возраста для выхода на пенсию по старости в 2024 году», гарантируя стабильность установления соответствующих коэффициентов для доступа к пенсии (пенсионный возраст) и для его расчета (коэффициент устойчивости и пенсионный возраст)», - подчеркнуло министерство.

Таким образом, коэффициент устойчивости в 2023 году остается на уровне 0,8617, а пенсионный возраст на 2024 год остается на уровне 66 лет и 4 месяцев.