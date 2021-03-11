Португалия: пенсионный возраст повысится до 66 лет и 7 месяцев

Четверг, 11 Март 2021 Португалия Португалия

Португалия: пенсионный возраст повысится до 66 лет и 7 месяцев

В 2022 году законный возраст для выхода на пенсию снова повысится на один месяц - до 66 лет и семи месяцев.

Эта информация содержится в постановлении, опубликованном 10 марта в Diário da República.

«Нормальный возраст доступа к пенсии по старости в рамках общего режима социального обеспечения в 2022 году в соответствии с положениями пункта 3 статьи 20 Декрета-закона № 187/2007 от 10 мая в его нынешней редакции составит 66 лет и 07 месяцев», - говорится в постановлении, опубликованном 10 марта 2021 года и вступающем в силу с 1 января 2022 года.

Нормальный возраст доступа к пенсии по старости варьируется в зависимости от средней продолжительности жизни в возрасте 65 лет - показателя, который Национальный статистический институт (INE) обновил в ноябре до 19,69 года.

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