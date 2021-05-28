Португалия: пенсионный возраст повысится в 2022 году

Пятница, 28 Май 2021 Португалия Португалия

Португалия: пенсионный возраст повысится в 2022 году

Несмотря на пандемию, оценка средней продолжительности жизни после 65 лет подтверждается.

Возраст доступа к пенсии по старости вырастет в 2022 году до 66 лет и семи месяцев.

Национальный статистический институт (INE) подтвердил свою оценку средней продолжительности жизни после 65 лет. Несмотря на рост смертности, вызванный пандемией, предварительные данные этого показателя не были пересмотрены с прошлого года, а это значит, что пенсионный возраст действительно повысится.

С 2016 года возраст доступа к пенсии по старости определяется изменением средней продолжительности жизни начиная с 65 лет. В результате этой индексации пенсионный возраст повысился, например, до 66 лет и четырех месяцев в 2018 году, а в период с 2019 по 2020 год он составлял 66 лет и пять месяцев.

В конце 2020 года INE опубликовал предварительную оценку рассматриваемого показателя за трехлетний период с 2018 по 2020 год, указав, что средняя продолжительность жизни в возрасте от 65 лет в период с 2018 по 2020 год была установлена на уровне 19,69 лет, что диктует, согласно предусмотренной законодательством формуле, повышение пенсионного возраста до 66 лет и семи месяцев в 2022 году.

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