Португалия: пенсионный возраст снизится до 66 лет и 4 месяцев

Об этом говорится в постановлении, опубликованном в Diário da República 9 декабря.

Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.

Обычный возраст для доступа к пенсии по старости варьируется в зависимости от средней ожидаемой продолжительности жизни в возрасте 65 лет - показателя, публикуемого Национальным институтом статистики (INE).

При этом стоит отметить, что в период произошло 2019–2021 гг. беспрецедентное снижение пенсионного возраста.

Следует напомнить, что INE недавно опубликовал предварительную оценку средней ожидаемой продолжительности жизни в возрасте 65 лет за трехлетний период 2020-2022 гг., в которой указано, что это значение оценивалось в 19,30 лет, снова упав (на этот раз на 0,05 года) за период 2019-2021 гг.

Постановление правительства также определяет, что коэффициент устойчивости, который следует применять, «к установленной законом сумме пенсий по старости общей системы социального обеспечения составляет 0,8617».

Речь идет о коэффициенте, который сопровождает среднюю продолжительность жизни и применяется к тем, кто рано выходит на пенсию. С учетом постановления сокращение, которое будет применяться к досрочным выходам на пенсию, начиная с 2023 года, составит 13,8%.