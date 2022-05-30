Португалия: пенсионный возраст снизится в 2023 году

Ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 65 лет оценивается в 19,35 года в среднем для населения.

Показатель особенно важен, потому что используется в формуле для расчета пенсионного возраста.

По данным института, это позволяет снизить нормальный возраст доступа к пенсии до 66 лет и четырех месяцев в 2023 году.

Следует помнить, что до 2013 года нормальный пенсионный возраст составлял 65 лет. В 2014 году он увеличился до 66 лет и с тех пор обновлялся в соответствии с ростом средней ожидаемой продолжительности жизни на уровне 65 лет.

В период с 2019 по 2020 год пенсионный возраст стабилизировался на уровне 66 лет и пяти месяцев, а в 2021 и 2022 годах он повысился.