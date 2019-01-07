Португалия: Пепе выбрал «Монако» вместо «Порту»

Понедельник, 07 Январь 2019 Португалия Португалия

Португалия: Пепе выбрал «Монако» вместо «Порту»

Руководство клуба французской Лиги 1 «Монако» близко к подписанию контракта с португальским защитником «Бешикташа» Пепе.

По данным итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, футболист достанется монегаскам бесплатно, так как на данный момент является свободным агентом. Сам игрок ранее договорился с руководством турецкого клуба, за который он сейчас выступает, о расторжении контракта, пишет gazeta.ru.

В нынешнем сезоне Пепе сыграл за «Бешикташ» 17 матчей во всех турнирах, забив пять мячей.

35-летний защитник родился в Бразилии, но в 18 лет переехал в Португалию, где принял гражданство. Футболист выступает за национальную команду Португалии с 2007 года.

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