Португалия: Пепе выбрал «Монако» вместо «Порту»

По данным итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, футболист достанется монегаскам бесплатно, так как на данный момент является свободным агентом. Сам игрок ранее договорился с руководством турецкого клуба, за который он сейчас выступает, о расторжении контракта, пишет gazeta.ru.

В нынешнем сезоне Пепе сыграл за «Бешикташ» 17 матчей во всех турнирах, забив пять мячей.

35-летний защитник родился в Бразилии, но в 18 лет переехал в Португалию, где принял гражданство. Футболист выступает за национальную команду Португалии с 2007 года.