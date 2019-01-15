Португалия: Пепе заплатит только часть подоходного

35-летний Кеплер Лаверан Лима Феррейра, более известный как Пепе, уже играл за «бело-голубых» в амплуа защитника с 2004 по 2007 годы.

Восьмого января 2019 г. футболист, имеющий бразильское и португальское гражданство, подписал контракт с португальским «Порту», ранее расторгнув контракт, по обоюдному согласию, с турецким «Бешикташем».

Возвращаясь в родные «драконы», Пепе сможет получить 50%-ную скидку при уплате подоходного налога (IRS), в течение пяти лет, с зарплаты, которую он будет получать в «Порту».

Все это - благодаря программе Regressar («Вернуться»), которая вступила в силу с государственным бюджетом на 2019 год. Этой программой могут воспользоваться все резиденты Португалии, а не только наиболее квалифицированные, которые покинули страну до 2015 года и вернулись в 2019-м, и в этом случае половина их доходов будет освобождена от IRS в течение пяти лет. Этот режим не исключает футболистов и, следовательно, под него подпадает и Пепе.

Напомним, что о мере, целью которой - «поощрение возвращения в Португалию молодых людей, которые вынуждены были уехать во время кризиса», объявил премьер-министр Антониу Кошта в мае 2018 г.

В отличие от режима непостоянных резидентов (regime de residentes não habituais), существующего в Португалии с 2009 года, новая программа не делает различий для национальностей, возрастов, профессий или доходов и, таким образом, позволяет получить бонус на IRS и футболистам с высокой зарплатой.