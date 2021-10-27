Португалия переходит на зимнее время

Среда, 27 Октябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия переходит на зимнее время

В ночь с 30 на 31 октября часы переведут на час назад.

По данным Лиссабонской астрономической обсерватории (OAL), Португалия переводит свои часы на один час назад рано утром в воскресенье, знаменуя начало зимнего времени .

В воскресенье 31 октября 2021 года на материковой части Португалии и в автономном регионе Мадейра в 02:00 часы необходимо перевести на 60 минут назад, чтобы перейти на 01:00.

В Азорском автономном округе изменения будут внесены в 01:00 в воскресенье 31 октября 2021 года, часы переводятся на 00:00.

Время вернется обратно 27 марта 2022 года с переходом на летний режим.

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