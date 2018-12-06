Португалия перейдет на ВИЭ к 2050 году

Кроме того, энергетический переход позволит экономить миллиарды на импорте нефти.

Министр окружающей среды Португалии Жоао Педро Матос Фернандеш представил новый план, в рамках которого страна должна стать углеродно-нейтральной к 2050 году. Он предусматривает стопроцентный переход на возобновляемые источники энергии, что позволит сократить выбросы СО2 на 85-99% по сравнению с уровнем 2005 года, пишет PV Magazine.

«Португалия добьется этого, электрифицировав экономику на 65%, увеличив производство солнечной энергии, сократив промышленные выбросы СО2 на 70% и снизив загрязнение в городах на 25%», — говорится в заявлении правительства страны.

В качестве промежуточной цели Португалия решила перевести 80% энергопотребления страны на чистые источники уже к 2030 году.

Сейчас Португалия импортирует 75% энергоресурсов. К 2030 эта зависимость сократится до 65%, а к 2050 — до 17%. Использование нефти, которое сегодня превышает 65 млн баррелей в год, к 2050 будет едва достигать 10 млн баррелей, во многом за счет электрификации транспортной системы.

Основным источником энергии в ближайшие три десятилетия, скорее всего, станут солнечные электростанции. Но это произойдет не только благодаря постоянным рекордам эффективности солнечных панелей. Дело в том, что в сравнении с ветровой и гидроэнергетикой доля солнечных электростанций в энергобалансе Португалии совсем невелика, несмотря на то, что в стране почти круглый год стоит солнечная погода, пишет hightech.plus.

В конце сентября суммарная мощность всех зарегистрированных чистых источников энергии достигала 13,83 ГВт. Из них 7,1 ГВт приходится на гидроэнергетику, 5,34 ГВт — на ветровую, 580 МВт — на биотопливо и только 590 МВт — на солнечную.

Правда, пока не все зарегистрированные мощности возобновляемой энергетики подключены к общей энергосети.

Чтобы увеличить долю солнечной энергетики, правительство Португалии объявит первый тендер на строительство солнечных электростанций во втором квартале 2019 года. По состоянию на конец августа, общая мощность одобренных крупных проектов в области солнечной энергетики составляла около 1 ГВт. А местные природоохранные органы рассматривали возможность строительства солнечных парков еще на 1,7 ГВт.

Чистая энергетика гораздо более стабильна, чем цены на ископаемое топливо и штрафы на парниковые выбросы, утверждает объединенная команда ученых из Европы. Изучив данные за последние 30 лет, они составили сразу пять сценариев, которые позволят обеспечивать 35% энергопотребления региона за счет ВИЭ.