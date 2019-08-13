Португалия: Перейра пропустить матч с "Краснодаром"

Вторник, 13 Август 2019 Португалия Португалия

Португалия: Перейра пропустить матч с

Данилу Перейра может пропустить ответный матч "Порту" с "Краснодаром".

Футболист португальского клуба "Порту" Данилу Перейра может не сыграть в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Краснодаром", сообщает A Bola.

По информации источника, полузащитник не принимает участие в тренировках команды. Ранее 27-летний Перейра пропустил матч первого тура чемпионата Португалии с "Жил Висенте" из-за мышечной травмы, пишет РИА Новости.

Первый матч данной стадии прошел 7 августа в Краснодаре и завершился победой гостей со счетом 1:0. Ответная игра пройдет 13 августа в Португалии.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья