Португалия: Перейра пропустить матч с "Краснодаром"

Футболист португальского клуба "Порту" Данилу Перейра может не сыграть в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Краснодаром", сообщает A Bola.

По информации источника, полузащитник не принимает участие в тренировках команды. Ранее 27-летний Перейра пропустил матч первого тура чемпионата Португалии с "Жил Висенте" из-за мышечной травмы, пишет РИА Новости.

Первый матч данной стадии прошел 7 августа в Краснодаре и завершился победой гостей со счетом 1:0. Ответная игра пройдет 13 августа в Португалии.