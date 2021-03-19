Португалия: перемещение между муниципалитетами после 20:00 19 марта запрещено

Пятница, 19 Март 2021 Португалия Португалия

Португалия: перемещение между муниципалитетами после 20:00 19 марта запрещено

Запрет на движение между муниципалитетами действует по выходным. В пасхальный период он будет применяться ежедневно, с 26 марта по 5 апреля.

Движение между муниципалитетами в материковой части Португалии запрещено с 20:00 19 марта до 5:00 утра 21 марта, с учетом исключений, предусмотренных в условиях чрезвычайного положения для борьбы с пандемией Covid-19.

В дополнение к этим выходным, запрет будет применяться в пасхальный период, ежедневно, с 26 марта по 5 апреля, согласно правительственному плану.

Эта мера призвана «гарантировать, что Пасха - это не время путешествий и встреч, а, напротив, еще один момент уединения», как сказал премьер-министр Антониу Кошта.

13-е чрезвычайное положение, объявленное президентом республики, после продления еще на 15 дней, вступило в силу в 00:00 17 марта и заканчивается в 23:59 31 марта, «без ущерба для возможных продлений, в соответствии с точкой зрения закона».

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)