Португалия: перемещение между муниципалитетами после 20:00 19 марта запрещено

Движение между муниципалитетами в материковой части Португалии запрещено с 20:00 19 марта до 5:00 утра 21 марта, с учетом исключений, предусмотренных в условиях чрезвычайного положения для борьбы с пандемией Covid-19.

В дополнение к этим выходным, запрет будет применяться в пасхальный период, ежедневно, с 26 марта по 5 апреля, согласно правительственному плану.

Эта мера призвана «гарантировать, что Пасха - это не время путешествий и встреч, а, напротив, еще один момент уединения», как сказал премьер-министр Антониу Кошта.

13-е чрезвычайное положение, объявленное президентом республики, после продления еще на 15 дней, вступило в силу в 00:00 17 марта и заканчивается в 23:59 31 марта, «без ущерба для возможных продлений, в соответствии с точкой зрения закона».