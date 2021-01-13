Португалия перерабатывает только 33,9 процента пластиковой упаковки

Португалия - 9 страна, которая перерабатывает меньше всего.

Согласно данным, опубликованным Евростатом, Португалия переработала только 33,9% отходов пластиковой упаковки в 2018 году, что ставит ее в нижнюю часть таблицы среди стран Европейского Союза. Только Мальта, Франция, Венгрия, Ирландия, Финляндия, Дания, Австрия и Люксембург перерабатывают меньше пластика, чем Португалия.

В 2018 году самый высокий уровень переработки отходов пластиковой упаковки был зарегистрирован в Литве (69,3%), опередившей Словению (60,4%, данные 2017 г.), Болгарию (59,2%), Чехию (57%), Кипр (54,3%), Словакия (51,4%) и Испания (50,7%).

Напротив, менее трети отходов пластиковой упаковки было переработано на Мальте (19,2%, данные за 2017 год), Франции (26,9%), Венгрии (30,0%), Ирландии (31,0%), Финляндии (31,1%), Дании (31,5%), Австрия (31,9%) и Люксембург (32,3%).