Португалия пересадила 814 органов в 2022 году

Вторник, 24 Январь 2023 Португалия Португалия

Португалия пересадила 814 органов в 2022 году

В итоге Португалия является одной из стран, в которых, по отношению к населению, производится больше всего трансплантаций в мире.

Португалия пересадила 814 органов в 2022 году и достигла нового рекорда, выполнив 76 пересадок легких, сообщил 20 января министр здравоохранения Мануэль Писарро.

После двух лет пандемии, вызванной covid-19 - 2020 и 2021 -, когда больницы были настолько перегружены, что эта деятельность немного сократилась, 2022 год был «хорошим годом для трансплантации органов в Португалии».

«Мы являемся одной из стран, в которых по отношению к населению больше всего трансплантатов в мире», - напомнил чиновник.

Мануэль Писарро ожидает, что в ближайшие годы можно будет «увеличить количество трансплантаций». Страна восстанавливается после спада, вызванного пандемией, но пока не достигла показателей 2019 года.

При большем количестве донорских органов может быть больше трансплантаций органов, а это означает больше спасенных жизней и больше людей с гораздо лучшим качеством жизни.

Мануэль Писарро в своем выступлении в Коимбре воспользовался возможностью, чтобы поблагодарить все учреждения и специалистов, которые в своей повседневной жизни строят «успешный опыт трансплантаций в Португалии».

Чиновник также выразил свою полную солидарность с мерами, «которые необходимо принять в законодательном, организационном и финансовом плане, чтобы обеспечить рост этой деятельности».

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