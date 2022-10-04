Португалия: пересмотрена максимальная цена на баллонный газ

Вторник, 04 Октябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: пересмотрена максимальная цена на баллонный газ

Новые цены вступают в силу 5 октября и будут действовать до 31 октября.

Управление по регулированию энергетических услуг (ERSE) снизило максимальную цену на газ в баллонах в октябре.

Согласно таблице новых максимальных цен, опубликованной на сайте регулятора, до сегодняшнего дня стоимость девятикилограммового баллона LPG (сжиженного нефтяного газа) пропана была установлена ​​на уровне 23,45 евро, снижаясь с 5 октября до 23,27 евро.

В случае пропана LPG типа T5 максимальная стоимость 35-килограммового баллона составляла 83,48 евро, а теперь упала до 82,74 евро, на 0,74 евро меньше.

Баллон с пропаном типа Т3 весом 12,5 кг будет стоить на 0,19 евро дешевле: с 27,85 евро до 27,66 евро.

Газовые дилеры сожалеют о снижении максимальных цен, принятом регулятором, указывая на то, что наценка была полностью отменена, что будет иметь вредные последствия для компаний.

Новые цены вступают в силу 5 октября и будут действовать до 31 октября.

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