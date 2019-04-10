Португалия пересмотрит налоговое законодательство для онлайн-казино

Среда, 10 Апрель 2019 Португалия Португалия

Португалия пересмотрит налоговое законодательство для онлайн-казино

Европейская ассоциация азартных игр и ставок (EGBA) призвала Португалию пересмотреть налогообложение онлайн-казино.

Представители организации считают, что высокие налоги приводят к появлению нелегальных игорных сайтов.

В данный момент операторы легальных онлайн-казино вынуждены платить 15% налог при доходе до 5 млн евро. Если прибыль компании превышает этот показатель, налог увеличивается до 30%. Для сравнения, букмекерские компании платят всего 8% при доходе до 30 млн евро и 16% — при доходе выше 30 млн евро, пишет bookmaker-ratings.ru.

«Нынешний португальский налоговый режим для азартных игр в интернете является дискриминационным, поскольку он предусматривает более выгодный налог для некоторых операторов, в то время как другие должны платить гораздо более высокие налоги», — объяснил генеральный секретарь EGBA Маартен Хайер.

Эксперты EGBA предлагают ввести единый подоходный налог для всех компаний, которые работают в индустрии азартных игр. Они считают, что это поможет снизить количество подпольных казино и увеличить количество португальских игроков на рынке.

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