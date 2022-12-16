Португалия: перевозки в аэропортах страны превысили уровень 2019 года

Национальный институт статистики (INE) сообщает, что впервые пассажиропоток превысил уровень 2019 года (+4,0% в октябре; -1,0% в предыдущем месяце).

В октябре среднесуточная высадка в национальных аэропортах составила 90,7 тыс. пассажиров, превысив значение, наблюдавшееся в октябре 2019 г. (85,9 тыс.).

В период с января по октябрь 2022 года количество обслуженных пассажиров увеличилось на 145,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. (-7,0% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года).

Великобритания была основной страной отправления и назначения для рейсов с ростом на 257,4% количества прибывших и 262,3% числа улетающих пассажиров.