Португалия: Perlim – Uma Quinta de Sonhos

Фестиваль будет проходить в Санта Мария де Фейра, специальном месте, созданном для того, чтобы подарить всей Вашей семье незабываемы впечатления.

Проведя время вместе с детьми, взрослые смогут вспомнить позабытую магию детства, а дети вдоволь пофантазируют, развивая творческие навыки.

Фестиваль открыт со среды по воскресенье. На "Perlim - Uma Quinta de Sonhos" представлены истории и персонажи из Вашего детства, сказок, легенд, мифов, а также волшебного Рождества. Вы точно останетесь довольны.

Время проведения: с 1 по 30 декабря

Место проведения: Santa Maria da Feira