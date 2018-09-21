Португалия: перспективы относительно работы

Пятница, 21 Сентябрь 2018 Португалия Португалия

Португалия: перспективы относительно работы

Ситуацию оценила консалтинговая фирма Mercer Jason Associates.

Исследование показывает, что если в этом году 53% отечественных предприятий планируют увеличение числа работников, то в следующем году, по оценкам, число составит 48%. 

Вместе с тем, количество предприятий, которое намерено в 2018 году сократить число сотрудников, остается стабильным на уровне 2%, и ожидается, что тенденция сохранится в 2019 году.

Что касается увеличения заработной платы, то в этом году средний показатель составлял +2% по сравнению с предыдущим годом. В то же время, опрошенные компании ожидают, что в 2019 году рост будет несколько выше.

Годовая базовая зарплата недавних выпускников, на первой работе, в этом году составляет, как правило, от 14.000 евро до 18.725 евро с увеличением минимальной суммы (13.280 евро) и увеличением максимальной суммы (17.856 евро) по сравнению с 2017 годом. При этом при принятии решения о повышении заработной платы начальство, прежде всего, руководствуется двумя факторами: индивидуальная оценка и позиционирование в сетке заработной платы. Как правило, повышение происходит раз в год, особенно в марте и апреле.

Что касается регалий, предоставляемых компаниями, участвовавшими в исследовании Mercer, своим сотрудникам, то наиболее часто (94%) предлагается медицинская страховка.

В ходе исследования «Total Compensation Portugal 2018», проведенного Mercer | Jason Associates, было проанализировано 148.332 рабочих места в 397 компаниях (малых, средних и крупных), во всех сферах деятельности.

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