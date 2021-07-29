Португалия: первая медаль Олимпийских игр в Токио

29 июля португальский дзюдоист и двукратный чемпион мира Жорже Фонсека завоевал бронзовую медаль по дзюдо на Олимпийских играх в весовой категории до 100 кг.

Схватка с канадцем Шади Эль Нахасом закончилась со счетом 1:0. Это первая олимпийская медаль Португалии на турнире в Токио.

«Я работал на золото, я много работал, но получил бронзу. Теперь речь идет о работе над следующим турниром», - сказал Жорже Фонсека после победы.

Спортсмен заверил, что он будет стараться завоевать золото в Париже, на Олимпийских играх 2024 года.

Двукратный чемпион мира стал третьим португальским дзюдоистом, завоевавшем медаль на Олимпийских играх - после бронзы Нуно Делгадо в Сиднее в 2000 году и Тельмы Монтейру в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

На фото: Жорже Фонсека