Португалия: первая медаль Олимпийских игр в Токио

Четверг, 29 Июль 2021 Португалия Португалия

Португалия: первая медаль Олимпийских игр в Токио

Португалец Жорже Фонсека завоевал бронзовую медаль по дзюдо.

29 июля португальский дзюдоист и двукратный чемпион мира Жорже Фонсека завоевал бронзовую медаль по дзюдо на Олимпийских играх в весовой категории до 100 кг.

Схватка с канадцем Шади Эль Нахасом закончилась со счетом 1:0. Это первая олимпийская медаль Португалии на турнире в Токио.

«Я работал на золото, я много работал, но получил бронзу. Теперь речь идет о работе над следующим турниром», - сказал Жорже Фонсека после победы.

Спортсмен заверил, что он будет стараться завоевать золото в Париже, на Олимпийских играх 2024 года.

Двукратный чемпион мира стал третьим португальским дзюдоистом, завоевавшем медаль на Олимпийских играх - после бронзы Нуно Делгадо в Сиднее в 2000 году и Тельмы Монтейру в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

На фото: Жорже Фонсека

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