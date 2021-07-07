Португалия: первое место в Европе по кибербезопасности

Португалия является самой безопасной из 24 европейских стран, оцененных с учетом семи факторов рейтинга кибербезопасности ESET.

Анализ ESET улучшает относительное положение Португалии по сравнению с рейтингом Национального центра кибербезопасности (CNCS).

Согласно нему Португалия занимает 14 место в Глобальном индексе кибербезопасности 2020 года.

Сильными сторонами Португалии являются законодательные и нормативные меры, наличие и реализация возможностей на уровне групп реагирования на инциденты.

В рейтинге Eset Португалия, набравшая 8,21 балла из 10, возглавляет список как наиболее кибербезопасный регион в Европе с очень низким числом людей, которые стали жертвами вредоносного программного обеспечения, взлома социальных сетей, мошенничества с онлайн-банками и кражи личных данных.

Среди 24 сравниваемых стран или регионов Португалия получила лучший результат по трем из семи проанализированных критериев.