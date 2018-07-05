Португалия первой создала паспорт для слепых

Четверг, 05 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия первой создала паспорт для слепых

У португальского электронного паспорта (PEP) появилась новая функция.

Новшество было представлено во время церемонии по поводу 42-летия существования Службы по делам иностранцев и границ (SEF).

Теперь РЕР будет включать специальную наклейку со шрифтом Брайля (рельефно-точечный тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения. - Прим.), которая позволит незрячим и плохо видящим людям идентифицировать имя, номер и дату истечения срока действия документа.

Португалия стала «пионером» в создании данной функции в Европейском союзе.

«Наклейка со шрифтом Брайля является частью нашей политики равных возможностей среди граждан, - заявил на презентации глава МВД Эдуарду Кабрита. - Есть несколько стран, которые работают над этим проектом, но Португалия стала первой европейской страной, имеющей паспорт с таким типом шрифта, функционирующий в полной мере».

 Во время церемонии был также запущен обновленный портал SEF, представляющий новые онлайн-сервисы, к примеру, запрос на получение дубликата вида на жительство, а также представлены широкой публике порталы ARI (так называемых золотых виз) и SAPA (автоматическая система предварительной записи).

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