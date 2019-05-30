Португалия первой в еврозоне выпускает гособлигации в юанях

Это станет первым выпуском государственного долга члена еврозоны в китайской валюте. Ранее в юанях свои государственные облигации размещали Польша и Венгрия, которые являются членами ЕС, но не входят в зону евро.

Португалия планирует разместить трехлетние облигации на сумму около 2 млрд юаней (€260 млн). В интервью телеканалу CNBC министр финансов Португалии Марио Сентено сообщил, что выпуск Португалией государственных облигаций в юанях «является позитивным шагом по управлению внешним долгом страны в среднесрочном периоде». Кроме того, господин Сентено отметил, что это размещение расширит базу инвесторов в суверенный долг Португалии, пишет kommersant.ru.

По информации китайского издания Macau Daily Times, вскоре после Португалии свои государственные облигации в юанях может выпустить другой член зоны евро — Австрия. Сообщается, что Министерство финансов Австрии уже ведет соответствующие переговоры с крупнейшим китайским банком Industrial and Commercial Bank of China.