Португалия: первый случай заражения коронавирусом на юге страны

Чиновники департамента здравоохранения призвали соблюдать режим самоизоляции после случая заражения коронавирусом ученика в школе Мануэля Гомеса в Портимао. Сама школа закрыта в целях предотвращения эпидемии.



«До 20 марта все работники и учащиеся школы должны следить за состоянием здоровья, а также соблюдать «социальную дистанцию» для предотвращения распространения вируса», - говорится в заявлении.



Сообщается, что пока ученики школы чувствуют себя хорошо, но результаты теста на коронавирус пока не готовы.



Напомним, ранее у школьника, который недавно побывал на карнавале в Италии, нашли коронавирус. Это первый случай заболевания в южном регионе страны.



Всего в Португалии зарегистрировано в 30 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Все заболевшие госпитализированы. Из них 18 мужчин и 12 женщин.