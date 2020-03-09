Португалия: первый случай заражения коронавирусом на юге страны

Понедельник, 09 Март 2020 Португалия Португалия

Португалия: первый случай заражения коронавирусом на юге страны

Учебное заведение закрыто.

Чиновники департамента здравоохранения призвали соблюдать режим самоизоляции после случая заражения коронавирусом ученика в школе Мануэля Гомеса в Портимао. Сама школа закрыта в целях предотвращения эпидемии.

«До 20 марта все работники и учащиеся школы должны следить за состоянием здоровья, а также соблюдать «социальную дистанцию» для предотвращения распространения вируса», - говорится в заявлении.

Сообщается, что пока ученики школы чувствуют себя хорошо, но результаты теста на коронавирус пока не готовы.

Напомним, ранее у школьника, который недавно побывал на карнавале в Италии, нашли коронавирус. Это первый случай заболевания в южном регионе страны.

Всего в Португалии зарегистрировано в 30 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Все заболевшие госпитализированы. Из них 18 мужчин и 12 женщин.

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